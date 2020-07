A Laval, face à des arnaques au "rendez-moi" dans les tabacs-presse, la police appelle à la vigilance

La police alerte les commerçants de Laval ce samedi 25 juillet sur Twitter après des vols au "rendez-moi en ce moment dans les tabacs-presse" de la ville. Elle leur demande donc d'être prudents.

Ce vol au "rendez-moi se décline en plusieurs versions et vise à déstabiliser un commerçant lors d'un achat avorté ou d'un échange d'argent afin de lui voler sa monnaie", explique ce tweet. L'arnaqueur peut par exemple présenter un billet de 100 € et vous demander de l'échanger contre des coupures de 5 € et c'est au moment de rendre la monnaie que la vigilance du commerçant est trompée.

Les commerçants appelés à la vigilance

Autre situation : "On vous donne un billet de 20 € pour régler, et puis au moment de rendre la monnaie, la personne vous dit que vous vous trompez et qu'elle a vous donné 50 €. C'est là qu'arrive la tromperie", précise la police.