Dans un magasin de Laval, il échange ses vieilles baskets avec des neuves et tente de les voler

Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé ce mardi 12 avril à Laval pour avoir tenté de dérober une paire de chaussures. Il avait mis sa propre paire dans la boîte, remis les neuves aux pieds et a pris la fuite. Il a finalement été intercepté par les policiers et passera devant le juge.

Ses talents de prestidigitateur n'ont pas vraiment fonctionné. Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé ce mardi 12 avril vers 20h après avoir tenté de voler une paire de basket dans un magasin de Laval.

Il planque ses propres chaussures dans une boîte

Ce jour-là, il place ses propres baskets, usées visiblement, dans la boîte d'une paire toute neuve et met les nouvelles aux pieds. Il sort ensuite dans la rue et prend la fuite, il pensait que ça allait passer inaperçu. Prévenus par le gérant du magasin, les policiers partent à la recherche de l'individu et le repère assez facilement. Il l'interpelle et le place en garde à vue. Il passera devant le juge le 17 juin prochain.