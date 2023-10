À Laval, il manquerait 20 policiers au commissariat selon le syndicat Alliance Police Nationale

À Laval, les policiers sont encore motivés, mais fatigués et surchargés de travail. Ce mercredi, la préfète de la Mayenne a reçu les responsables du syndicat Alliance Police Nationale. Ces derniers réclament en urgence l'arrivée de renforts. Il faudrait a minima une dizaine de fonctionnaires de police en plus au commissariat et dans l'idéal une vingtaine.

L'investigation bat de l'aile

Sur le terrain, les faits de violences augmentent. Un service est particulièrement en difficulté au commissariat : celui des investigations. Il est chargé d'élucider les affaires d'atteintes à la personne par exemple. "Quand on a un portefeuille de 50 ou 100 dossiers, il faut prioriser. Mais prioriser sur de l'humain, c'est très difficile. Prioriser une affaire de viol ou de violences intrafamiliales, c'est le travail au quotidien des policiers. Et c'est très difficile. Quand on a signé dans la police et qu'on a choisi de faire de l'investigation, on a des idées bien en tête et il faut traiter l'affaire le plus rapidement possible. Et là, on n'a plus les moyens de faire notre travail correctement. On ne voit pas le bout du tunnel" explique Nicolas Crétois du syndicat Alliance Police Nationale.

La violence augmente

D'autant qu'à Laval, une forme de violence s'installe de plus en plus. Le harcèlement. Une plainte est déposée chaque jour, estime Sébastien Tessier, co-secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale. "C'est dans les volontés politiques et c'est des volontés nobles, au même titre que les luttes contre le rodéo, contre les stupéfiants. On ne discute pas ça, mais il faut juste qu'on nous donne les moyens suffisants, les moyens humains pour pouvoir absorber toutes ces problématiques" poursuit le policier.

Les violences urbaines de fin juin ont révélé un peu plus les problèmes d'effectifs dans la police nationale à Laval. Le maire de la ville, Florian Bercault, milite toujours pour l'arrivée de huit nouveaux policiers. Le 27 septembre, l'élu a demandé au ministère de l'Intérieur de déployer une brigade spéciale antidrogue dans la ville. Le syndicat Alliance Police Nationale espère aussi que la ville de Laval décide le déploiement de la vidéoprotection dans certains quartiers.

Tout pour les Jeux Olympiques

À ce jour, 175 salariés travaillent au commissariat de Laval. Les fonctionnaires de police ont du mal à voir l'avenir de façon optimiste, car aucun recrutement n'est annoncé. Par ailleurs, cinq de leurs collègues vont partir à la retraite d'ici à l'été. Une saison estivale qui sera marquée par les Jeux Olympiques de Paris. "Avec ces JO, l'approvisionnement en nouveaux effectifs ne se fait plus en province. Toutes les sorties d'école vont en CRS et en région parisienne pour alimenter les jeux Olympiques. Alors, on en a conscience que c'est un événement planétaire et qu'il est difficile à absorber. Mais c'est au détriment de la province" conclu Sébastien Tessier du syndicat Alliance Police Nationale.

La préfète de la Mayenne va envoyer une lettre au Directeur Général de la Police Nationale Frédéric Veaux (ex-préfet de la Mayenne d'ailleurs), pour relayer les inquiétudes des fonctionnaires lavallois.