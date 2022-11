À Laval, il menace de mort avec une arme un autre automobiliste pour une place de parking sur un fast-food

En fin de journée, dimanche 6 novembre 2022, une dispute éclate entre deux automobilistes sur le parking du restaurant McDonald's du centre commercial Grenoux à Laval. Les deux hommes se battent pour une place de parking. Ils échangent des noms d'oiseaux et le premier, un Mayennais d'une trentaine d'année frappe le second. Puis, le trentenaire menace de mort l'automobiliste et sort de sa voiture une arme de poing semblable à un couteau.

Le Mayennais prend la fuite, mais, grâce à la description de son véhicule, il est retrouvé par les policiers lavallois sur le parking d'un autre restaurant, le Quick du quartier des Touches. Les forces de l'ordre se rendent compte que l'arme est fausse, c'est une réplique, mais dans la procédure, elle est quand même considérée comme une vraie. Placé en garde à vue, le trentenaire est passé en comparution immédiate le mardi 8 novembre pour menace avec une arme et menace de mort. Il est finalement reconvoqué par la justice en janvier 2023.