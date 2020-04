Un homme de 40 ans a été arrêté au volant d'une voiture à Laval mardi, alors qu'il n'avait pas le permis et qu'il roulait en état d'ivresse.

À Laval, il roule sans permis, à vive allure et en état d'ivresse

Il n'avait ni permis de conduire, et ce n'était même pas sa voiture. Le mardi 21 avril, un homme a été arrêté au volant d'un véhicule à Laval. Il roulait à vive allure mais la patrouille de police a fini par l'arrêter. À bord du véhicule, deux autres individus dont un qui parvient à prendre la fuite.

Le conducteur, un homme de 40 ans, est en état d'ivresse et explique que ce n'est en effet pas sa voiture. Le propriétaire, contacté par la police, le confirme et reconnaît malgré tout qu'il lui prête de temps à autre son véhicule. L'homme est placé en garde à vue et sera convoqué prochainement par la justice.