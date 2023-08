A Laval, "il vous faudra combien de femmes battues pour comprendre monsieur ?"

Le procureur de la République l'a décrit d'emblée comme un "tyran domestique" lors de ses réquisitions. Le trentenaire est assis calmement dans le box des prévenus. Une attitude qui contraste avec celle du 18 août dernier. Dans le domicile conjugal, ce jour-là, cet individu a tout cassé (Nord-Mayenne). Tout. Un logement saccagé parce que son épouse avait émis le souhait de se séparer de lui et qu'elle avait passé "plus d'une heure et demie à faire les courses avec un ami". L'homme trouvait donc ça suspect.

233 messages vocaux

En à peine 24 heures, il a appelé sa femme à 140 reprises. Il lui a envoyé 233 messages vocaux, mais aussi 45 vidéos du saccage de l'habitation. Des messages et des menaces de mort sur elle et les quatre enfants. "Heureusement que madame a eu le bon sens de partir avant cet énième excès de colère" a d'ailleurs déclaré le procureur de la République.

A la barre, le mari violent a du mal à expliquer ses gestes. Ses explications sont bourrées d'incohérence. Devant les gendarmes, le prévenu explique qu'il avait arrêté un traitement médical pour que sa femme "voit ce que ça fait sur moi[lui])". En audition il explique aussi qu'il a voulu "lui faire peur" afin qu'elle change d'avis sur une éventuelle séparation.

"Je ne les tuerai jamais"

Ce couple a quatre enfants. Depuis 2012, le mari a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales à l'encontre de son épouse. "Il vous faut combien de femmes battues pour comprendre monsieur ?" lui demande le président du tribunal.

"Ma femme et mes enfants, c'est tout ce qu'il me reste. Je ne les tuerai jamais. Je leur dirai que j'ai un problème dans ma tête et que je vais me soigner" ose-t-il déclaré lors de son procès. Le tribunal judiciaire de Laval l'a donc condamné à douze mois de prison dont six avec sursis. Cet homme originaire de Roubaix dans le nord de la France a interdiction d'entrer en contact avec son épouse pendant deux ans.