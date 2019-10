À Laval, la police met la main sur des milliers d'euros en liquide et du cannabis

Deux hommes âgés de 22 et 23 ans ont été arrêtés mardi à Laval en voiture. À l'intérieur : plus de quatre mille euros en liquide et cinq plaquettes de résines de cannabis. Les perquisitions à leurs domiciles se sont révélées fructueuses également.