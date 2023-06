À Laval, les policiers mettent la main sur une grosse quantité de cannabis et sur un dealer

Un dealer et deux consommateurs de cannabis ont été arrêtés ce dimanche 18 juin après une transaction rue du Gué d'Orger à Laval, en Mayenne. Les policiers lavallois sont tombés sur une grosse quantité de cannabis après une perquisition et ils sont tombés par hasard sur ces individus.

ⓘ Publicité

Un sac à dos rempli de sachets de conditionnement

Les policiers interviennent ce dimanche soir dans le centre-ville de Laval pour un vol avec effraction dans une habitation. Quand ils arrivent, trois jeunes âgés de 19 et 22 ans sortent au même moment d'un pavillon. En voyant les forces de l'ordre, les jeunes partent chacun de leur côté. Les policiers tiquent, récupèrent donc les fuyards, qui sont très nerveux, et les contrôlent. Sur l'un d'eux, ils trouvent un sac à doc contenant des sachets de conditionnement et des grinders, un accessoire pour broyer du cannabis.

De la résine, de l'herbe et de l'argent retrouvés

Après une perquisition chez l'un d'eux, on retrouve 600 g de résine de cannabis et 1.700 g d'herbe de cannabis ainsi que 320 euros en liquide. Il s'avère que l'un des trois jeunes est un dealer et les deux autres sont des consommateurs. Ces derniers repartent du commissariat avec une composition pénale et un stage de sensibilisation à faire. Le vendeur, lui, a été déféré devant la justice mercredi en comparution immédiate. Il a écopé de neuf mois avec sursis et opérait sur les réseaux sociaux, notamment via la plateforme Télégramme.