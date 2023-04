À Laval, les pompiers sauvent un enfant qui risquait de se noyer dans la Mayenne

C'est une scène peu banale à laquelle ont assisté de nombreux passants ce lundi 24 avril à Laval : les pompiers sont intervenus pour sauver un enfant de 10 ans, tombé dans la Mayenne, au niveau du quai Albert Goupil. Le petit garçon est sain et sauf, il a été transporté pour un contrôle au service pédiatrique de l'hôpital de Laval.

Un sauvetage grâce à une bouée

Il était environ 20h40 ce lundi 24 avril quand les pompiers sont appelés par des passants, qui se trouvent avant le pont d'Avesnières : on leur signale un enfant qui est en train de se noyer. Quand les pompiers arrivent sur place, ils trouvent effectivement un petit garçon de 10 ans dans l'eau, qui se tient à une branche. Dans un premier temps, les pompiers lui envoient une rallonge, donnée par un voisin, pour le hisser sur les quais. Des renforts arrivent ensuite : l'enfant est sorti de l'eau grâce à une bouée en forme de fer à cheval. Sa mère a été prévenue et est montée dans le camion des pompiers pour accompagner son fils à l'hôpital de Laval.

D'après les pompiers, le petit garçon était à vélo avec un copain sur les quais quand il a perdu son ballon qui est tombé dans l'eau. Il a voulu le récupérer au niveau d'une cale, où les bateaux sont mis à l'eau. L'enfant a dû glisser sur des pavés et s'est retrouvé coincé dans la Mayenne. Il était calme et a attendu l'intervention des pompiers. Au total, huit pompiers, trois policiers et le Samu sont intervenus sur cette opération de sauvetage.