Des magistrats et greffiers du tribunal judiciaire de Laval, en Mayenne, rejoignent le mouvement d'action nationale pour la défense de la Justice, ce mercredi 15 décembre. Ils dénoncent dans une motion le manque chronique de personnel et de moyen à leur disposition.

À Laval, magistrats et greffiers se mobilisent pour une justice "même plus ralentie, mais sacrifiée"

Ce mercredi 15 décembre, le tribunal judiciaire de Laval, en Mayenne, va tourner au ralenti. Audiences renvoyées, magistrats et greffiers grévistes : ils vont être nombreux à suivre la journée d'action nationale pour la défense de la Justice, inédite pour la profession. Le personnel du greffe et les magistrats du tribunal ont adopté à l’unanimité une motion pour faire valoir leurs revendications.

Un épuisement général, une justice "empêchée"

À l'image de leurs confrères partout en France, les magistrats et greffiers du tribunal de Laval font ce qu'ils peuvent dans un contexte de "précarisation" et de "manque de moyens récurrent", selon la motion qu'ils viennent d'adopter. Julie Boulanger, juge pour enfants, abonde : "au niveau des greffiers et des fonctionnaires par exemple, on a quatre postes vacants à Laval. Un seul greffier remplaçant, et entre 10 à 15% de personnel en arrêt maladie, pas remplacés."

Une justice non plus au ralentie, mais "sacrifiée" selon elle : "tous, fonctionnaires ou magistrats, se heurtent à l'impossible et à la perte de sens. Et cela, même s'ils font des efforts personnels, des efforts collectifs, même s'ils essaient de faire des choix prioritaires, même ça, ça ne suffit plus, le tout au détriment des justiciables."

Une partie des magistrats et greffiers de Laval entend donc se rendre, ce mercredi 15 décembre à 12h30, devant la cour d'appel d'Angers pour un rassemblement régional.