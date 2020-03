À Laval, pas de blessé après la chute de deux arbres place du 11-Novembre

À cause de la pluie et des intempéries de ces derniers jours, deux arbres sont tombés sur la place du 11-Novembre de Laval ce jeudi. Il n'y a pas eu de blessé, mais la place est fermée jusqu'à nouvel ordre.

Deux arbres se sont effondrés, ce jeudi après-midi, à Laval place du 11 novembre à cause de l'accumulation de pluie. Pas de blessés, pas de dégâts. Les arbres ont été déracinés et sont tombés au niveau du Cours Clémenceau.

Les services de la ville demandent que les propriétaires des véhicules encore stationnés les déplacent le plus rapidement possible. "Par mesure de sécurité, "l'accès au parking est interdit aux véhicules et aux piétons durant toute la durée d'intervention des agents des espaces verts. Un diagnostic est en cours sur l'ensemble des arbres de la place afin de mesurer les risques éventuels" précise la mairie.