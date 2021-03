A Laval, un ancien responsable bancaire reconverti en conciliateur de justice

Quelle relation avons-nous avec la justice ? C'est le nouveau sujet abordé ce lundi 22 mars dans le "Beauvau de la sécurité", ce grand débat sur les forces de l'ordre, policiers, gendarmes et sur la justice. Lancé début février par Emmanuel Macron, il doit mener à un plan de réformes en 2022.

Concernant le thème du jour, nous, justiciables, nous pouvons avoir affaire à un conciliateur de justice. Il y en a 18 en Mayenne. Ils sont là pour trouver des solutions à l'amiable et éviter d'engorger les tribunaux.

Conciliateur à Laval depuis trois ans

Pour bien comprendre leur fonction, nous avons rencontré Jean-Loïc Gaudin, 66 ans, conciliateur à Laval. Ce retraité travaille depuis chez lui, il a aussi une permanence une fois par mois en mairie de Laval.

Il occupe depuis trois ans cette fonction de conciliateur, finalement, en lien avec son ancienne vie de responsable de banque. "Il y avait un rapport avec le droit au niveau des prêts, de tout ce qui est juridique, les notions de la famille, des sociétés", explique ce soixantenaire.

Il retrouve aussi le côté relationnel, l'écoute des clients. Tout cela l'aide beaucoup à démêler ses dossiers aujourd'hui. Jean Loïc Gaudin gère beaucoup de problèmes de voisinage autour de murs mitoyens, de taille de haies. Des litiges de consommation aussi. Il travaille également sur des litiges entre propriétaire et locataire.

Deux dossiers sur trois réglés à l'amiable

Dans ce dernier cas par exemple, il les rencontre l'un après l'autre et il essaie d'organiser une entrevue entre le propriétaire et le locataire pour trouver une solution. "S'il est question de travaux à faire, si le locataire est partant pour prendre une partie en charge, une autre non, on se met d'accord sur un montant global avec le propriétaire et à ce moment-là, on établit un rapport et on peut mettre un échéancier de paiement en place", décrit-il.

Du coup, cela évite un passage devant le tribunal. Sur ses 90 dossiers par an, Jean-Loïc Gaudin arrive à une solution à l'amiable, deux fois sur trois. Tout ce travail est effectué de façon bénévole. Si vous avez besoin d'un conciliateur, vous pouvez passer par votre mairie.