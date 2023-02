À Laval, un marchand de journaux porte plainte après s'être fait agresser par trois hommes cagoulés

Ce vendredi 24 février, Mathieu Saget, gérant de Mat' Press de Laval, a porté plainte pour vol en réunion, comme l'a révélé Ouest-France. La veille, il a été agressé par trois hommes devant sa boutique. Les malfrats, cagoulés, sont repartis avec sa sacoche qui contenait les recettes de la journée : "Ils ont attendu que je sorte, exceptionnellement ce soir-là j'étais seul. À peine sortis, trois hommes m'ont agrippé par derrière. Je n'ai rien pu faire", retrace ce commerçant lavallois.

"Aujourd'hui, on vit dans la peur"

Heureusement, plus de peur que de mal. Le commerçant s'en sort avec des blessures superficielles : quelques griffures et un léger mal de dos. Mais il a surtout du mal à s'en remettre psychologiquement : "Aujourd'hui, on vit dans la peur dès qu'on sort du magasin. Quand on passe la porte, on regarde à droite puis à gauche avant de sortir", affirme le gérant de Mat' Press.

Ces derniers jours, les incidents sont fréquents dans la zone autour de Laval. La semaine dernière déjà, trois commerces ont été cambriolés, dont un institut de beauté et un salon de coiffure. Cette situation inquiète le commerçant. "Quand on discute avec des voisins, on se rend compte que tous ont une histoire similaire. Déjà il y a deux ans, ma femme a été agressée pour un vol de cigarettes électroniques", confie Mathieu Saget.

Suite au dépôt de plainte, la police devrait récupérer les images de vidéosurveillance du parking du Carrefour Market. Malgré tout, Mathieu Saget reste assez pessimiste : "Je ne me fais pas trop d'illusions, je ne pense pas qu'ils seront retrouvés".

Léa Bertrand