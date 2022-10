À Laval, un ouvrier décède à son poste de travail dans l'entreprise Walor

Le drame est survenu vers 3h30, dans la nuit de mercredi à jeudi, au sein de l'entreprise Walor à Laval, spécialisée dans la fabrication de pièces forgées, située rue Saint-Mélaine. D'après une source syndicale, c'est un collègue de travail qui a retrouvé l'employé inanimé à son poste de travail, sur un chariot élévateur.

Rapidement les gestes de premiers secours ont été prodigués : massage cardiaque, bouche-à-bouche. Une partie de l'équipe de nuit, dans le même temps, est allée chercher un défibrillateur, pendant que d'autres collègues prévenaient les secours. Rapidement là encore, des pompiers sont arrivés pour tenter de sauver l'employé.

Accident du travail ? Malaise ?

Pour l'heure, on en sait pas plus sur les circonstances de la mort du jeune homme. Accident du travail ? Malaise ? Une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures. D'après nos informations, la victime est âgée de 33 ans. Cet employé travaillait comme opérateur technique depuis six ans chez Walor.

Une cellule d'écoute

Plusieurs salariés ont été choqués. La Protection Civile de la Mayenne a mis en place une cellule d’urgence médico-psychologique à l'auditorium de Laval ce jeudi après-midi pour les écouter. Au moins cinq d'entre eux ont été pris en charge. Contactée, Anne-Lyse Jarton procureure de la République de Laval confirme les faits et précise "qu’une enquête est ouverte et confiée au commissariat de police afin de déterminer les circonstances de ce décès".

Ce drame intervient moins de 48 heures après un incendie sur une machine-outil dans l'entreprise. Trois personnes avaient été légèrement incommodées par les fumées et 89 salariés au total avaient été évacués.