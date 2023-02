À Laval, un toutou dévoré par deux gros chiens : la propriétaire réclame justice

L'incident tragique est arrivé ce mercredi 8 février vers midi, devant la sortie l'établissement scolaire de l'Immaculée-Conception. Annie, 72 ans, propriétaire depuis 6 mois de Guizmo, son petit yorskshire de 2 kilos, assiste sans pouvoir réagir à l'agression mortelle de son chien.

"Les chiens tiraient pour arracher la tête de mon petit Guizmo"

Alors qu'elle rentre chez elle avec son toutou, Annie croise sur le trottoir de la rue Crossardière, à l'angle de la rue du Lieutenant, une jeune femme qui tient en laisse ses deux gros chiens, "il y avait un gros staff et un autre petit molosse", précise-t-elle.

Devant une foule d'élèves qui sortait de cours et surtout devant les yeux effarés d'Annie, Guizmo, s'est fait déchiqueter. En quelques minutes, le toutou succombe à ses blessures.

Meurtrie, Annie décrit la scène : "Je n'ai pas eu le temps de le prendre pour le protéger contre moi. Les chiens sont arrivés, je me suis écroulée et c'est là qu'ils se sont acharnés, comme s'ils tiraient tous les deux pour arracher la tête de mon petit Guizmo", en larmes, elle poursuit, "j'ai voulu arrêter le massacre en mettant ma main pour récupérer mon chien, mais un monsieur est intervenu et m'a retenu, il ne voulait pas que ma main soit également dévorée."

"Il n'avait pas le droit de mourir comme ça"

En septembre dernier Annie avait adopté Guizmo. À l'origine le yorkshire appartenait à des bons amis, Stéphane et Sandrine : "On connait Annie depuis plus de 20 ans, Guizmo, c'était notre chien depuis plus de 10 ans, on l'a confié à notre amie de confiance Annie pour qu'il puisse finir ses jours en paix, il n'avait pas le droit de mourir comme ça, ces chiens auraient dû être muselés", affirme Stéphane.

Annie, Stéphane et Sandrine ont porté plainte ce jeudi, l'objectif selon eux c'est de "responsabiliser les propriétaires de ces chiens et empêcher qu'un autre accident se produise."

"C'est une mort horrible", ce sont les mots déclarés par le vétérinaire ayant constaté le décès du petit Guizmo à Laval, un incident "loin d'être isolé", admet-il.

Appel à témoins

Si vous étiez présent devant L'Immaculé Conception ce mercredi 8 février vers midi et que vous souhaitez témoigner, Annie est joignable au 06.77.65.55.14