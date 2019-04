A Laval, une vingtaine d'agents mobilisés après la vague de suicides dans la police

Laval, France

Des heures supplémentaires, des manifestations de "gilets jaunes", des missions en plus... Autant de facteurs qui peuvent conduire au pire, reconnaissent les policiers lavallois, devant leur commissariat vendredi 19 avril 2019 en fin de matinée pour exprimer leur effroi après le suicide d'une capitaine de 48 ans à Montpellier et d'un jeune policier de 25 ans à Villejuif jeudi. En tout, 28 agents ont mis fin à leur jour depuis début janvier. "Deux hier, quatre en tout depuis le début de la semaine... On faisait des calculs d'apothicaire, et c'est dramatique, car à ce rythme-là, on est à plus de 100 collègues en fin d'année, si ça devait continuer comme ça, on ferait une croix sur le commissariat de Laval", explique Vivien Garreau, policier à Laval et secrétaire adjoint du syndicat Unité SGP Police-Fo.

Une charge de travail de plus en plus étouffante

Déjà fatigués par un quotidien bien chargé au commissariat, notamment à cause des sous-effectifs, des policiers vivent encore plus mal leurs journées depuis le début de la crise des "gilets jaunes" en novembre dernier. "On demande à ce que des missions nous soient enlevées car tout le monde se décharge un petit peu sur les services de police. Les services éducatifs par exemple qui font appel à nous quand un jeune fait quelques bêtises", explique Nicolas Crétois, délégué local pour le syndicat Alliance police nationale.

Avant d'ajouter : "Avec les rappels récurrents pour les "gilets jaunes", tout le monde doit participer, les heures s'accumulent avec des week-ends qui sont raccourcis, il y a une fatigue psychologique et physique qui s'installent".

Des cadres attentifs aux signaux

Au sein du commissariat, les cadres sont à l'affût des signes avant-coureur. "En tant qu'encadrant, nous avons cette responsabilité de nos collègues pour qu'ils soient bien au travail, qu'ils ne soient pas en souffrance", promet une capitaine du commissariat qui souhaite rester anonyme.

"Je me suis entretenue pendant une heure avec une collègue qui n'en peut plus, qui me dit : Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais là j'en peux plus, si on ne trouve pas de solution, je ne pourrais pas continuer longtemps comme ça"", témoigne-t-elle, une semaine après la cellule prévention suicide promise par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.