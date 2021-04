Au Relecq-Kerhuon, les gendarmes mettent au jour un trafic de stupéfiants

Les gendarmes du Relecq-Kerhuon, dans le Finistère, ont interpellé trois personnes dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogues. Lors d'une perquisition, ils ont découvert 13.000 euros en liquide, 200 grammes de cannabis, de la cocaïne et du matériel servant à l'emballage et à la revente.

Une enquête menée par les gendarmes du Relecq-Kerhuon, près de Brest (Finistère), a mis au jour un trafic de drogue. Depuis plusieurs semaines, les militaires suspectaient un homme de la commune de d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants dans le secteur de Brest. Lors de leur enquête, ils découvrent que plusieurs autres personnes y participent. Mardi dernier, ils interpellent trois personnes, deux hommes et une femme, sur les communes du Relecq-Kerhuon et de Plouvien et les placent en garde à vue. Quatorze autres personnes sont entendues.

13.000 euros et 200 grammes de cannabis

Au cours de cette opération, les forces de l'ordre découvrent près de 13.000 euros en liquide, trois véhicules, 200 grammes de résine de cannabis, 30 grammes d'herbe ainsi qu'un peu de cocaïne et divers matériels servant à l'emballage et à la revente.

A l'issue de leur garde à vue, les deux hommes, âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, font l'objet d'un mandat de dépôt. La jeune femme, âgée de 28 ans, a été placée sous contrôle judiciaire. Tous seront jugés en comparution immédiate ce mardi 27 avril.