A Lesménils, les douaniers lorrains découvrent 280 kilos d'herbe de cannabis dans un camion étranger

Les douaniers lorrains ont découvert 280 kg d'herbe de cannabis presque par hasard, mardi 28 juin, sur l'aire d'autoroute de Lesménils en Meurthe-et-Moselle. Ils ont fait cette saisie pendant un contrôle de routine. C'est le chien renifleur qui a détecté l'odeur du cannabis : la drogue était dissimulée dans du matériel électroménager. Valeur de la marchandise : un million trois cent mille euros.

Pendant sa garde à vue, le chauffeur, un ressortissant bulgare de 63 ans résidant en Espagne, affirme ignorer l'existence de cette marchandise illégale dans son camion. Le mis en cause est entendu par le juge des libertés et de la détention trois jours plus tard, le 1er juillet, d'après le parquet de Nancy.

Plus d'un million d'euros de marchandise

Poursuivi, entre autres, pour importation, transport, et détention non autorisés de produits stupéfiants, le chauffeur devait initialement être jugé en comparution immédiate le 4 juillet. Mais le magistrat a changé d'avis. Le sexagénaire est finalement ressorti libre, placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer sur le territoire français en attendant son jugement en septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon le parquet, cette décision a fait l'objet d'un appel, avant d'être interjeté. Elle provoque la colère et l'incompréhension du syndicat de police Alliance. Il craint effectivement que le suspect ne soit jamais jugé.