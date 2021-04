A Lesneven, un adolescent de 15 ans interpellé après un rodéo en voiture

Pneus qui crissent et figures non homologuées ont interpellé les riverains d'une salle de sport à Lesneven (Finistère) le 16 mars dernier : sur le parking, un conducteur est en train de s'adonner à la pratique du "rodéo automobile".

Alertés, les gendarmes du Finistère interviennent, et constatent que le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire. Pour cause, il n'a que 15 ans ! La voiture appartient à sa petite amie, majeure, installée à côté de lui sur le siège passager.

Le jeune conducteur est testé positif au cannabis. Lui et son amie comparaîtront prochainement devant la justice. L'adolescent risque jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.