Corrèze : à Lestards, une première en France pour éviter les black-out électriques en milieu rural

C'est le premier du genre en France dans un milieu rural. Le tout petit village de Nespoux, une dizaine d'habitants, sur la commune de Lestards, est désormais équipé d'un "smart grid", ou en français, un réseau intelligent. Il s'agit d'un système qui permet de réalimenter automatiquement et quasi immédiatement tous les foyers du hameau en cas de coupure d'électricité.

Une stabulation pleine de jus

Et c'est fréquent dans ce hameau bordé d'arbres. "Ça arrive 8 à 10 fois par an, et ça dure 1 jour, 2 jours parfois" explique Frédéric Plas, l'un des habitants, qui se souvient aussi des trois semaines de coupure lors de la tempête de 1999. Frédéric Plas est d'ailleurs au centre de cette petite révolution car c'est sa stabulation, qu'il a équipée de panneaux photovoltaïques, qui va en fait réalimenter le réseau électrique du hameau en cas de panne. Tout se fait automatiquement. Et grâce à une batterie rechargée elle aussi par la stabulation le smart grid peut fonctionner 24h/24 et autant de temps qu'il faut pour que le réseau normal soit rétabli.

Un circuit court de l'électricité

Ce réseau intelligent est le fruit d'une collaboration entre le Syndicat de la Diège, (le syndicat d'aménagement de la Haute-Corrèze), le Conseil départemental de la Corrèze et Enedis. "C'était vraiment important de montrer que le smart ce n'est pas que pour la ville, ce n'est pas que la smart city, mais c'est aussi dans le très rural" explique Isabelle Chevalier, directrice d'Enedis Corrèze. "La Corrèze a fait le choix des nouvelles technologies et ruralité rime avec modernité" ajoute Pascal Coste, le président du Conseil départemental qui précise que ce smart grid, il préfère que l'on dise village intelligent, s'inscrit dans les contrats de transition écologique signés par le département. "On est comme pour les circuits courts alimentaires en électricité". Un dispositif d'avenir assurément : d'autres villages de Corrèze suivront promet Pascal Coste.