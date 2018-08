Un incendie a ravagé 7 hectares sur la commune de Lézan dans le Gard. Dix véhicules de pompiers et deux avions bombardiers d'eau ont été envoyés sur place pour tenter de maîtriser l'incendie. La route départementale 982 entre Lézan et Anduze a été coupée à la circulation.

Lézan, France

Dix véhicules de pompiers et deux avions bombardiers d'eau ont été envoyés sur la commune de Lézan dans le Gard pour tenter de maîtriser un incendie ce samedi soir. Le feu s'est déclaré vers 17h et a ravagé 7 hectares. Il est parti le long du Gardon et a ensuite progressé vers le camping du Mas des chênes, sans toutefois l'atteindre.

Des moyens importants mobilisés

À , 19h30, les flammes ont été fixées par les pompiers, c'est à dire qu'elles ne progressaient plus. Cet incendie a nécessité de gros moyens. Une soixantaine de sapeurs-pompiers étaient sur place et les deux avions bombardiers d'eau ont fait six largages pour tenter de calmer l'incendie. La route départementale 982 entre Lézan et Anduze a également été coupée à la circulation.