A Lille, fumer un joint dans la rue désormais passible d'une amende de 200 euros

Une personne prise dans la rue en train de consommer des stupéfiants encourt désormais une amende de 200 euros à Lille et dans les communes alentours. Une mesure censée soulager les services de police et désengorger la justice.

La mesure est entrée en vigueur ce mercredi. Jusqu'à présent, lorsqu'une personne était prise en flagrant délit de fumer un joint dans l'espace public, une procédure pénale pouvait être ouverte. Même si selon une loi datant de 1970, le délit d'usage de stupéfiant est passible d'un an de prison et de 3.750 euros d'amende, dans les faits, les procédures se soldaient le plus souvent par un classement sans suite ou un simple rappel à la loi. Et encore! Devant la lourdeur de la procédure et sa dimension chronophage, certains policiers n'entamaient pas du tout de procédure et se contentaient de faire un simple rappel à la loi eux-mêmes.

Une amende qui permet d'échapper aux poursuites judiciaires

C'est donc pour les soulager qu'a été décidée la mise en place de cette amende forfaitaire. Elle est en vigueur désormais à Lille, Roubaix, Tourcoing ou encore Armentières. En somme, sur toute la zone de la métropole lilloise qui relève des compétences de la police. Pour être passible de cette amende et donc échapper de ce fait à toute poursuite judiciaire, il ne faut pas posséder plus de 100 grammes de cannabis ou 10 grammes de cocaïne. L'amende est de 200 euros, elle peut être minorée à 150 euros si elle est payée dans les 15 jours, et majorée à 450 euros si elle est payée au-delà de 45 jours.

Cette amende va permettre de mettre un terme au sentiment d'impunité qui a gagné certains fumeurs de cannabis, estime Philippe Gantois, du syndicat de police Alliance © Radio France - Odile Senellart

"C'est un outil que les policiers réclamaient et dont ils avaient besoin", se félicite Philippe Gantois, le secrétaire départemental adjoint pour le Nord du syndicat de police Alliance. Il rappelle que la procédure est lourde pour un équipage de police qui doit amener la personne au commissariat puis entamer les démarches. Autant de temps pendant lequel "les policiers ne sont pas sur le terrain à effectuer d'autres missions", rappelle le syndicaliste. La mesure va aider à mettre fin au sentiment d'impunité qui a gagné de nombreux fumeurs de cannabis, alors que les policiers peuvent se retrouver àinterpeller régulièrement les mêmes individus pour les mêmes faits mais sans rien pouvoir entreprendre contre eux. "Il faut le rappeler: fumer un joint, c'est interdit, c'est un délit. Donc il faut faire respecter cette interdiction", explique Philippe Gantois.

L'amende ne permettra pas de désengorger la justice

Selon le député Eric Poulliat (LREM), co-rapporteur de la mission d'information qui avait proposé la mesure en janvier 2018, cette amende allait "permettre aux forces de l'ordre et aux magistrats de se concentrer sur la lutte contre le trafic, plutôt que de consacrer leur temps à procédures chronophages". S'il ne fait guère de doute côté police, le gain de temps côté magistrats semble moins évident. Selon Audrey Bailleul, représentante à Lille de l'Union Syndicale des Magistrats, les procédures pour usage de stupéfiants étaient déjà des procédures dites alternatives [comme le rappel à la loi], c'est-à-dire des procédures qui mobilisent moins de magistrats qu'une procédure classique devant le tribunal." La mise en place de cette amende forfaitaire ne va donc pas participer au désengorgement de la justice selon elle.