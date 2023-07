A Lille, faute d'images de vidéosurveillance dans la procédure, le procès de deux émeutiers présumés renvoyé

C'est finalement le 10 août que deux émeutiers présumés comparaîtront devant le tribunal de Lille. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir participé au pillage et à l'incendie du magasin Casino Shop situé dans le quartier de Lille-Moulins, dans la nuit du 28 au 29 juin. Ils devaient être jugés en comparution immédiate ce mercredi 12 juillet, mais le procès a été renvoyé au 10 août puisque les images de vidéosurveillance du magasin, qui devaient être l'un des éléments central mettant en cause les deux prévenus, n'ont pas été jointes au dossier. Le président a donc ordonné un supplément d'information avec l'ajout au dossier d'un CD-Rom contenant ces images ainsi qu'un procès-verbal d'exploitation de ces vidéos.

La semaine précédente déjà, la justice avait déjà dû annuler la mise en examen de neuf personnes , soupçonnées d'avoir participé à l'incendie de la mairie de Mons-en-Barœul, en raison d'un vice de procédure. Le parquet n'avait pas signé le réquisitoire introductif, le document qui permet de saisir le juge d'instruction.

"C'est compliqué quand on est avocat de ne pas être en colère"

Julien Bensoussan, qui défend l'un des deux prévenus qui devait comparaître ce mercredi dénonce cette situation et les conséquences pour son client qui va rester incarcéré jusqu'à son procès le 10 août: "Je peux comprendre l'émotion, je peux comprendre la volonté de retrouver les coupables, mais ça n'est pas pour autant qu'on peut faire n'importe quoi. On ne peut pas à la fois dire que c'est un dossier grave et envoyer ce dossier devant le tribunal sans avoir un élément essentiel de la procédure qu'est la vidéo. En attendant donc le date de renvoi du procès, on incarcère un môme de 18 ans qui n'a pas de mention au casier. C'est compliqué quand on est avocat de ne pas être en colère."