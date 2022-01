A Lille, ils blessent des passants avec un cutter pour leur voler leurs portables

Une bande de huit personnes, des hommes et des femmes, âgés de 14 à 35 ans, ont été interpellés dans le centre de Lille dans la nuit du 30 au 31 décembre après s'en être pris à au moins 9 victimes dans la soirée. En différents lieux proches de la gare Lille Flandres, et notamment la place des Reignaux, ils s'en sont violemment pris à des passants pour leur dérober leur téléphone portable.

Ce soir-là, les policiers ont reçu plusieurs appels signalant des agressions similaires dans le centre de Lille. Une jeune femme s'est ainsi fait voler son portable place des Reignaux et reçoit plusieurs des coups de plusieurs individus. Dans la même soirée, une autre victime est retrouvée allongée rue du Molinel après avoir reçu des coups de cutter au niveau de la joue et des oreilles, elle a été transportée à l'hôpital Saint-Vincent. Une autre victime encore a indiqué aux policiers avoir reçu elle aussi des coups de cutter à la main et aux oreilles par des personnes qui essayaient de lui voler son téléphone.

Les policiers de la BAC ont réussi à interpeller cette bande de huit voleurs pour neuf victimes recensées. L'affaire a été classée sans suite pour le plus âgé de la bande, mais les deux mineurs eux ont été présentés à un juge. Quatre autres ont été placés en détention, ils seront jugés devant le tribunal de Lille le 24 janvier.