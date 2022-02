À Lille, un homme blessé par balle déposé devant le CHU

Une enquête a été ouverte à Lille après la découverte dans la nuit du dimanche 6 février d'un homme de 22 ans blessé par balle. Il a été déposé, par des inconnus, devant le CHU et il dit avoir été agressé à Villeneuve-d'Ascq.

Un homme de 22 ans a été déposé par des inconnus devant le CHU de Lille dans la nuit du dimanche 6 février. Il était blessé par balles et dit avoir été agressé à Villeneuve-d'Ascq vers 1h40 par des inconnus cagoulés.

Mais il ne raconte pas grand chose de plus. On sait qu'il a été emmené en voiture, que le conducteur a pris la fuite. Pourtant ce blessé a été admis aux urgences avec deux balles dans les jambes et des traces de coups de crosse.

La piste du règlement de compte est privilégiée, la victime n'est pas inconnue de la police. Ce mode opératoire, c'est à dire des tirs dans les jambes, est connu à Lille et appelé dans le jargon policier "jambisation". C'est ce qui fait pencher les enquêteurs vers la vengeance.

Ils vont éplucher les images de vidéosurveillance de Villeneuve-d'Ascq.