À Lille, un homme condamné à 8 ans de prison pour la tentative d'immolation de sa compagne et son bébé

"On était à un cheveu de la cour d'assises". Le tribunal de Lille a prononcé une peine de 8 ans de prison ferme à l'encontre d'un homme de 29 ans, ce vendredi 11 janvier. Il est reconnu coupable d'avoir tenté d'immoler sa compagne par le feu, en janvier dernier, alors qu'elle tenait dans ses bras leur bébé. L'homme, jaloux, menaçait de la tuer lors d'une dispute qui a frôlé le drame.

"Je te brûle !"

"On est à la frontière du criminel, à une micro seconde du drame", a rappelé le procureur dans ses réquisitions. Ce matin-là, au cours d'une dispute sur fond de jalousie, l'homme prend un jerrican d'essence. Il le renverse aux trois-quarts sur sa compagne, qui tient leur fille de 7 mois dans ses bras. Les vêtements du bébé aussi sont imbibés d'essence. L'homme brandit un briquet et en répétant "je te brûle !" et se ravise au dernier moment en entendant sa fille pleurer.

Ce n'est pas la première fois que ce genre de violence a lieu dans le couple. Les menaces font partie du quotidien de sa compagne, parfois verbales, parfois à l'aide d'un taser ou une matraque. Au point qu'elle dépose plainte l'année dernière déjà, avant finalement de se rétracter par peur.

Lui, nie tout, dit qu'elle s'est renversée de l'essence dessus toute seule, que les menaces, c'était "pour rigoler". En le condamnant à 8 ans de prison ferme, le tribunal a souligné le caractère exceptionnel de ses actes. Il lui a également retiré l'autorité parentale sur sa fille.