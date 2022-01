Un homme d'une trentaine d'années a été présenté devant les juges du tribunal judiciaire de Lille en comparution immédiate ce vendredi en début d'après-midi. Il a été arrêté mercredi par la police après qu'il a tenté d'immoler sa compagne et sa petite fille.

Lille : un homme est suspecté d'avoir voulu immoler par le feu sa compagne et sa fille

Des faits particulièrement glaçants, qui rappellent le terrible féminicide de Mérignac en mai dernier.

Mercredi, peu avant 13h, la police reçoit un coup de file d'une proche de la victime, celle-ci indique que sa jeune nièce d'à peine 20 ans subit des violences de la part de son conjoint et cour un grand danger. Sur place la police constate une forte odeur d'essence, et trouve la jeune femme enfermée dans une pièce avec sa jeune fille de 7 mois. la victime va alors leur expliquer qu'il y a eu une violente dispute le matin même avec son conjoint, et que l'homme les aurait aspergés d'essence avant de menacer de mettre le feu avec un briquet.

L'homme de 29 ans a rapidement été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de prendre la fuite.

Mis en examen pour tentative de meurtre

Mis en examen pour tentative de meurtre, son audience a été reportée au mois de février pour qu'il puisse préparer sa défense. Déjà condamné pour des faits de violence conjugale sur son ex-compagne, l'homme a été placé en détention provisoire.

Plainte déjà déposée par la victime

La victime avait déjà déposé une plainte contre son conjoint en décembre dernier pour des fait de violence conjugale. Là encore, au cours d'une dispute, il aurait menacé sa compagne avec un taser avant de lui entailler la jambe avec un couteau.

La jeune maman a par la suite retiré sa plainte sous la pression de son compagnon.