A Limoges, deux jeunes seront jugés en septembre dans l'affaire du site de rencontres "coco.fr"

Interpellés une première fois en février, les deux garçons mis en cause ont été replacés en garde à vue en début de semaine

Deux jeunes hommes passeront devant le tribunal en septembre dans l'affaire "coco.fr" à Limoges. Ce site de rendez-vous coquins fixés sur internet et qui aboutissent bien souvent à des agressions, des extorsions aggravées et des tentatives d'extorsions . Une femme et deux hommes ont été interpellés par la police en début de semaine.

ⓘ Publicité

Cela fait suite à l'agression d'un homme de 37 ans en février dernier. Arrêtés non sans difficulté à l'époque, les deux suspects alors âgés de 16 et 17 ans, avaient été relâchés fautes d'éléments suffisants. Mais leur complice, une jeune femme de 16 ans, qui s'était réfugiée en Gironde, a répondu à une convocation de la police ces derniers jours à Limoges. Suite à quoi les deux jeunes hommes ont été reconvoqués pour une reprise de garde à vue.

Tous les deux ont été déférés ce mercredi après-midi devant le parquet puis le juge des enfants. Ils restent libres sous contrôle judiciaire jusqu'à leur jugement programmé le 12 septembre prochain. Quant à la jeune femme, c'est le parquet de Bordeaux qui statuera sur son cas.