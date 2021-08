A Limoges, la police met la main sur un coffre-fort rempli d'argent et de drogue

Les policiers de Limoges ont mis la main la semaine dernière sur 2.7 kilos de résine de cannabis, 50 grammes de cocaïne et 2.900 euros en liquide. Une découverte qui fait suite à une enquête pour cambriolage.

Le vendredi 13 août dans la soirée, un Limougeaud de 17 ans dérobe les clés de l'appartement de l'un de ses voisins, restées sur un scooter. Deux heures plus tard, le jeune homme et un complice rentrent dans l'habitation et volent télé, ordinateur, console de jeux ou encore enceintes portatives. En faisant des allers-retours pour transporter les objets volés, les deux jeunes tombent sur l'occupant des lieux en train de rentrer chez lui. Ce dernier prévient la police et donne une description très précise des cambrioleurs.

Un coffre-fort caché dans un canapé

Ainsi, le plus jeune des deux est rapidement retrouvé et arrêté dans le parking souterrain d'un immeuble de la rue. Le lendemain, une perquisition est menée au domicile des parents. Les policiers retrouvent une partie des objets volés, mais découvrent également dans l'espace rangement du canapé un petit coffre-fort.

Le jeune homme explique que ce coffre contient de la drogue, dont il est la nourrice, c'est à dire qu'il garde pour un autre. Dans le coffre-fort, se trouvent effectivement 2.900 euros en liquide mais aussi 2,7 kilos de résine de cannabis et 50 grammes de cocaïne et du matériel servant à la découpe de stupéfiants.

Quant au complice du cambriolage, tout juste âgé de 18 ans, il est rapidement identifié, arrêté chez lui et placé en garde à vue. Plusieurs objets volés la veille au soir sont également retrouvés lors d'une perquisition.

Après quatre jours de garde à vue, durée maximum pour trafic de stupéfiants, les deux jeunes ont été déférés ce mardi au parquet de Limoges. Celui âgé de 17 ans, présenté à un juge pour enfants, a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Le jeune majeur, qui a reconnu les faits, a été condamné à 8 mois de prison ferme, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans.