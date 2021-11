A Limoges, les déchèteries s'engagent pour un Noël solidaire

Doudous, peluches, jeux de sociétés, nombreux sont les foyers débordés par ces jouets, délaissés par leurs enfants devenus grands. A l'approche des fêtes de fin d'année, le temps est venu de leur donner une seconde vie. Du 15 novembre au 15 décembre, la communauté urbaine de Limoges Métropole organise une collecte inédite de jouets dans les 11 déchèteries communautaires.

Une économie circulaire

"C'est l'occasion pour certains parents de vider la chambre de leurs enfants et de leur expliquer que s'ils veulent de nouveaux jouets, il faut donner ce dont ils ne se servent plus aux enfants qui en ont besoin", souligne Juliette Bardet, responsable des déchèteries de Limoges Métropole. La cause est double : économique mais aussi environnementale.

"On voit des objets neufs, parfois même encore emballés, apportés en déchèterie. Le souci, c'est que les zones de déchèteries manquent de place pour permettre de développer des zones de réemploi. Donc malheureusement ils pouvaient être jetés et détruits." Alors pour éviter à cette "aberration sur le plan environnemental et économique", Limoges Métropole, a décidé de développer une opération basée sur une économie circulaire. "On s'est inspiré du concept de boîte à livres qui ont beaucoup fonctionné." Chaque usager détendeur d'une carte déchèterie pourra déposer et/ou récupérer jusqu'à trois jouets. Une condition : les objets devront être "complets et réutilisables."

Maintenant c'est même un comportement citoyen que de vouloir économiser les ressources

"Pour l'instant, on part sur copie blanche! C'est une opération test, on va voir si cela fonctionne et l'on fera des aménagements spécifiques pour l'année prochaine", précise Juliette Bardet. Mais entre le contexte de Noël et la qualité des objets reçus, la communauté urbaine de Limoges Métropole a espoir. "On vit une mouvance de recyclage, où le vintage fonctionne bien. Maintenant c'est même un comportement citoyen que de vouloir économiser les ressources."

Les déchèteries Le Bon et Kennedy

"L'opération boîte à jouets sera l'occasion aussi de faire découvrir des zones de déchèteries méconnues des Limougeauds telle que Le Bonnet Kennedy, où le principe de "dons / collectes s'étale sur toute l'année". Si le projet de "boîtes à jouets " est nouveau, Limoges Métropole s'emploie au quotidien au recyclage de matériaux aux côtés de l'Association Limousine Emplois Activités Services (A.L.E.A.S).

Et pour les jouets qui n'auront pas trouvé preneurs, Limoges Métropole se chargera de les distribuer aux associations du territoire.