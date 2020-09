A Lisieux, le tribunal emménage dans l'ancienne usine Wonder

Une nouvelle vie pour l'ancienne usine Wonder de Lisieux. La friche industrielle a été réhabilitée pour accueillir la nouvelle cité judiciaire, qui regroupe le tribunal judiciaire, le conseil des Prud'hommes et le tribunal de commerce. Le bâtiment ouvre officiellement le 5 octobre 2020.

Le bâtiment en briques rouges, situé dans le quartier de la gare, a d'abord été une filature, avant d'être l'usine de piles Wonder de 1962 à 1985 et d'accueillir aujourd'hui le tribunal judiciaire de Lisieux.

C'en est terminé de l'antique tribunal installé cour Matignon en plein centre ville de Lisieux dans un immeuble historique et vétuste au pied de la cathédrale. La nouvelle cité judiciaire de Lisieux, qui regroupe le tribunal judiciaire, le conseil des Prud'hommes et le tribunal de commerce, s'installe près de la gare. Et l'immeuble est bien connu des Lexoviens puisqu'il s'agit de l'ancienne usine Wonder.

L'ancien palais de justice situé dans la Cour Matignon au pied de la cathédrale en plein centre ville de Lisieux n'est plus accessible au public et ferme définitivement ses portes le 2 octobre 2020. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

D'extérieur, la silhouette de brique rouges, si familière aux Lexoviens, n'a pas changé. Si ce n'est l'inscription palais de justice qui trône désormais sur le auvent. Mais à l'intérieur, la justice a pris possession des lieux. Marie-Pierre Rolland, toute nouvelle présidente du tribunal judiciaire, fait la visite. "Le tribunal compte désormais sept salles d'audience, contre deux dans l'ancien. Elles sont beaucoup plus accessibles et sécurisées, avec notamment dans la salle d'audience correctionnelle un box sécurisé pour les prévenus qui comparaissent détenus".

Le nouveau tribunal compte sept salles d'audience flambant neuves, avec notamment un box sécurisé pour les prévenus qui comparaissent détenus dans la salle d'audience correctionnelle. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Marie-Pierre Rolland est arrivée le 1er septembre 2020, en provenance de la Cour d'appel de Rennes. "Normalement le tribunal aurait dû emménager en juin, explique la nouvelle présidente. Mais le confinement a fait prendre quelques mois de retard." Elle apprécie de se retrouver dans ces nouveaux locaux neufs et aérés, mais se dit "désolée" pour ses prédécesseurs qui n'auront connu que la phase de travaux. Des travaux qui ont duré 10 ans, entre le moment du choix du site pour accueillir le nouveau tribunal et leur achèvement, avec entre temps notamment une nouvelle phase de dépollution.

Marie-Pierre Rolland est arrivée de la Cour d'appel de Rennes pour prendre ses nouvelles fonctions de présidente du tribunal judiciaire de Lisieux le 1er septembre 2020. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Dans la vaste salle des pas perdus désormais inondée de lumière c'est toujours Pascal Lefour qui gère la sécurité à l'entrée. Les anciens locaux, il les connaissait par cœur "pour les avoir arpentés pendant 10 ans en long en large et en travers" plaisante-t-il. "Ici c'est beaucoup plus grand, un peu un labyrinthe au début, mais c'est tellement plus agréable, on va rapidement s'y faire !"

Les lieux ont changé, mais c'est toujours Pascal Lefour qui accueille le public à l'entrée de l'enceinte de justice et gère la sécurité. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le nouvel tribunal judiciaire ouvre officiellement ses portes le 5 octobre, lundi prochain, avec les contraintes sanitaires qui ne changent pas, l'accès au public est donc toujours restreint. Durant cette semaine de déménagement, seules les urgences sont traitées. Les déferrement dans le nouveau tribunal et les éventuelles audiences de comparution immédiate dans l'ancien.

Le tribunal s'installe dans l'ancienne usine Wonder : le reportage de France Bleu Normandie Copier

La nouvelle adresse du tribunal c'est le 11 rue d'Orival, derrière la gare à Lisieux.