Surprenante découverte mercredi dans une salle de formation du centre pénitentiaire de Longuenesse dans le Pas-de-Calais. Les surveillants ont retrouvé plusieurs armes factices en plâtre et en bois, mais aussi un char en plaques de plâtres. Une enquête interne est en cours.

À Longuenesse, des armes et un char factices retrouvés dans la prison

C'est une découverte qui pose question. Des armes factices ont été retrouvées mercredi 25 mai dans une salle de formation du centre pénitentiaire de Longuenesse dans le Pas-de-Calais. Il y aurait aussi un char en plâtre "de la taille d'une voiture", d'après un responsable syndical. La Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) dit prendre le sujet "très au sérieux". Une enquête interne est en cours. Les syndicats se disent inquiets pour leur sécurité.

Au moins trois armes factices fabriquées pendant un atelier de formation

La découverte a été faite par un surveillant mercredi lors d'un classique contrôle de sécurité dans une salle de formation. Lors qu'il rentre dans la salle, il y a au moins trois armes dont une "de type Kalachnikov d'1m20 disposée sur un trépied" de source syndicale. Il y a aussi une arme de poing en bois. Un char d'environ trois mètres apparaît également sous les yeux du surveillant.

La DISP est alors alertée et mènent des fouilles avec des agents des Éris (Équipes régionales d’intervention et de sécurité) mais aussi une équipe cynophile. La directeur adjoint de la DISP se rend également sur place. "Deux iPhones, un chargeur, une clé USB et 4 grammes de shit", ont été trouvés d'après Force Ouvrière (FO).

"Si cette arme factice est pointée contre moi, je pense que c'est une vraie - délégué syndical UFAP Unsa Justice

Ces armes ont été confectionnées pendant un atelier sur "la guerre en Ukraine", dixit FO. D'après les syndicats, ces armes auraient dû être peintes ensuite en jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine. Se pose la question de l'implication du formateur qui vient d'une société extérieure. "On ne peut pas douter sur le fait qu'il était au courant", d'après l'UFAP Unsa Justice. Ce formateur intervenait, jusqu'à la découverte, tous les jours à la prison. "L'atelier est un système de réinsertion, pas un système où on prône la guerre", ajoute le délégué syndical.

"À quoi devaient servir ces armes factices ?", s'interroge la CGT dans un communiqué. Pour les syndicats, il y a tout l'attirail pour une tentative d'évasion. "Si cette arme factice est pointée contre moi, je pense que c'est une vraie", témoigne un représentant syndical. "Vous vous mettez directement au sol", ajoute une la déléguée syndicale de Force Ouvrière. Les syndicats attendent désormais des réponses de l'enquête interne pour en savoir plus sur les responsabilités et les intentions des détenus.