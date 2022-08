À Lons, un homme vole une BMW sur le parking d'une concession automobile

Partir un jour... sans retour. Une voiture de marque BMW a été volée en pleine journée lundi 29 août sur le parking de la concession "Will Auto" à Lons. Une information révélée par nos confrères de la République des Pyrénées. L'homme devait essayer le véhicule, il n'est finalement jamais revenu. Le patron du garage a porté plainte.

Wilfried Filtz, le gérant de "Will Auto", raconte sa mésaventure, qui s'est déroulée presque sous ses yeux et en pleine journée. Copier

Un essai qui s'éternise

Lundi après-midi, un homme se présente à la concession "Will Auto". Il veut essayer une BMW Série 1 d'une valeur de 35 000 euros. La secrétaire prend son permis en guise de caution, lui donne les clés pour qu'il aille voir l'intérieur de la voiture. Elle lui dit d'attendre que le patron finisse son rendez-vous pour aller faire l'essai avec lui. "On l'a vu faire le tour du véhicule et quand mon rendez-vous s'est terminé, je suis sorti et le véhicule n'était plus là, raconte Wilfried Filtz. On a pensé qu'il avait compris d'aller essayer l'auto seul, donc on a attendu quand même un petit peu."

La BMW volée est un modèle similaire à celui présent sur l'image. (Image d'illustration) - BMW

Sauf que trois-quarts d'heure plus tard, l'homme n'est toujours pas là. "On s'est dit que c'était peut-être un peu long, donc on a donné le signalement du permis aux forces de l'ordre", explique le gérant. La police lui apprend le soir que le permis fourni par le fugitif n'est pas le sien. C'est une permis volé.

Tout était calculé

L'homme semble avoir bien prévu son coup. Selon le concessionnaire, il ressemblait à la photo sur le permis et la tranche d'âge correspondait. "Ce n'est pas forcément évident de faire le lien entre une pièce d'identité et la personne en réel, explique Wilfried Filtz. Surtout que la personne avait un masque, il nous a dit qu'il était cas-contact !" En 19 ans de carrière, ce patron n'avait jamais vécu une telle mésaventure, il a porté plainte, même s'il sait qu'il ne reverra probablement pas son véhicule.