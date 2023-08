A Lorient, deux jeunes en garde à vue suite à une agression au couteau quartier Frébault

Selon le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, des coups de feu ont été signalés samedi 26 août 2023, quartier Frébault à Lorient, un quartier où des enquêtes de police mettent régulièrement à jour des trafics de drogue. À peu près au même moment, les sapeurs-pompiers étaient appelés pour prendre en charge un jeune âgé d'une vingtaine d'années, blessé "par armes blanches" selon la précision du procureur. Deux autres jeunes du même âge et venus de la même région étaient interpellés, l’un non loin de la victime, l’autre non loin d’un sac comportant des cartouches. Un fusil était, par ailleurs, trouvé à distance, dans des buissons.

Probablement un conflit lié à un trafic de stupéfiant

Selon Stéphane Kellenberger, il est " possible que ces faits soient en lien avec un conflit lié à un trafic de stupéfiants, étant rappelé que les forces de police opèrent, depuis plusieurs mois, d’importantes et régulières opérations et enquêtes dans ce cadre et notamment dans ce secteur." En revanche, le procureur précise qu'aucune connexion n'a été établie avec la fusillade signalée le mardi précédent (le 22 août) dans le quartier voisin de Kervenanec.

L’enquête concernant l'affaire du quartier de Frébault a été confiée au Commissariat central de police de Lorient sous la qualification de « violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours, en réunion et avec armes ». Outre les gardes à vue, plusieurs investigations sont en cours, notamment de police technique et scientifique.