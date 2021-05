A Lorient, le voleur démasqué grâce à son pantalon zébré

Vendredi 7 mai, vers 13 heures, une femme de 79 ans se fait voler son sac à l'arrachée à Lorient. Les témoins décrivent un homme d'une vingtaine d'années, habillé de manière singulière : il porte en effet un pantalon zébré très reconnaissable.

Les policiers de Lorient ne mettent pas longtemps à l'identifier. Et pour cause, il était convoqué au commissariat le matin même des faits pour une affaire de vol à l'étalage, habillé de la même tenue. Le voleur bien peu discret est retrouvé en fin d'après-midi et placé en garde à vue.

À son domicile, les policiers retrouvent des objets dérobés lors de deux vols à la roulotte commis en avril. Le jeune homme a reconnu les faits. Il comparaîtra en octobre prochain devant le tribunal.