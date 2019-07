À Lorient, un jeune homme reçoit un parpaing sur sa voiture

Lorient, France

Meven Perron faisait un tour mercredi soir avec la voiture qu'un de ses cousins lui avait prêtée, une belle Mini-Cooper rouge. Sa sœur et un copain étaient à bord avec lui. À l'approche du quartier du Bois-du-Château, vers 23 heures, son copain a remarqué quelqu'un sur le pont au-dessus de la route.

Un parpaing de 10 kilos

Par peur que la personne saute, Meven, sapeur-pompier volontaire, qui roulait déjà à 50 km/h à cause des travaux à cet endroit, ralentit d'avantage. Et en passant sous le pont, il a reçu un parpaing sur le pare-brise, juste devant le volant.

"Dans ma tête, je m'étais préparé pendant une seconde à me dire que la personne allait sauter. En voyant le parpaing, je me suis dit que non finalement, raconte Meven, encore surpris. Mais je me suis demandé ce que j'avais fait ..."

L'impact du parpaing vu de l'intérieur de la voiture. - Meven Perron

"Ça aurait pu être pire"

Heureusement, le bloc de 60 centimètres, qui pèse 10 kilos, n'a pas traversé pas la vitre. "C'est l’incompréhension sur un geste qui n'est pas du tout justifié, souffle Meven. Y'a une volonté d'emmerder les gens, y'a pas d'autres mots ! Y'a eu que des dégâts matériels, mais ça aurait pu être pire ..."

Meven Perron a porté plainte au commissariat de Lorient, pour mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort.