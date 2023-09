A Lorient, une demi compagnie de CRS déployée dans le quartier de Kervenanec

18H30. Une demi compagnie de CRS et des policiers de la police urbaine de Lorient se déploient en quelques minutes sur le quartier de Kervenanec, un quartier de 1700 habitants de Lorient, encore sous le choc de deux fusillades ces derniers jours, dont une mortelle dimanche dernier, le 3 septembre. " C'est une opération de sécurisation" explique le préfet du Morbihan Pascal Bolot accompagné du maire de Lorient, Fabrice Loher, aux habitants qui prennent le frais dans les rues par cette chaude soirée. "Il aurait fallu venir plus tôt" lance une femme, la voix tremblante. À quelques mètres, des dizaines de bouquets de fleurs, des bougies et la photo de la victime de la fusillade témoignent du traumatisme du quartier. L'homme tué, Denis, avait 35 ans et habitait un immeuble où un point de deal s'était installé. Une fusillade alors que quatre dealers originaires des Pays de la Loire, d'Île-de-France et de la Drome, ont été jugés jeudi dernier. La victime avait été entendue comme témoin. " Les gens qui posent problème ne sont pas d'ici" s'énerve une habitante. "Et il n'y a pas eu que cette fusillade. On a vraiment vécu du lourd cet été." Un homme avait déjà été blessé par arme à feu, en pleine journée, près d'une aire de jeu le 22 août. Quatre jours plus tard, le 26 aout, des coups de couteaux ont aussi fait plusieurs blessés dans le quartier voisin, le quartier de Frébault, là encore dans un contexte de trafic de drogue.

La police plus présente dans les prochains jours, la vidéo protection déployée plus vite

Le préfet, le sous-préfet, le maire de Lorient écoutent et tentent d'apaiser. " Des renforts de police vont être là pendant un certain temps. Ce soir, une cinquantaine, et dans les prochains jours une vingtaine ;" explique Pascal Bolot qui incite les habitants à renseigner la police. " On va aussi déployer plus rapidement la vidéo protection qui était déjà prévu pour le quartier" précise le maire Fabrice Loher qui rend hommage aux habitants de ce quartier vivant et dynamique." Un bureau de police avec deux ilotiers a été ouvert en début d'année. Des médiateurs, avec des vêtements rouges reconnaissables, sont aussi présents.

Le maire de Lorient, Fabrice Loher, au coté du préfet du Morbihan Pascal Bolot, en discussion avec un habitant de Kervénanec © Radio France - Valérie Le Nigen