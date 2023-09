A Louans, le projet de maison de ce couple devient un véritable parcours du combattant

En plein chantier leur maître d'œuvre est placé en liquidation judicaire. Depuis Mathieu et Marion héritent d'un chantier non terminé.

Ces jeunes parents se faisaient un plaisir de s'imaginer dans leur nouvelle maison à Louans, une petite commune au sud de Tours. Durant un an, Mathieu Gasq et Marion Hetroy bataillent pour obtenir un prêt. Une fois obtenu les travaux commencent au début de l'année 2022. Le chantier est confié à une entreprise installée depuis une décennie dans la région et dont les avis sont plutôt bons selon le couple.

ⓘ Publicité

Un chantier arrêté en plein milieu

Mais très vite les difficultés commencent : "On était pas complètement satisfait du suivi, du conducteur de chantier et des délais. En juillet dernier on apprend que la boîte est en liquidation judiciaire", explique Mathieu. Selon les deux trentenaires cette liquidation judicaire en juillet 2023 est synonyme d'une perte financière d'environ 50 000 euros : 23 200 € de charpente et couverture ; 22 000 € de menuiserie et 7 839 € de maçonnerie.

loading

Une perte financière et un chantier à l'arrêt sur les épaules. La maison est loin d'être habitable en l'état. Alors le couple s'est rapproché d'un nouveau maître d'œuvre pour terminer les travaux. "On est en train de refaire faire tous les devis, assure Marion*. De viser exactement ce qu'il nous manque. Suite à cela on va voir ce que l'on peut retirer pour faire des choses nous-mêmes, mais ce ne sera que lorsque la maison sera hors d'eau et hors d'air*".

Une cagnotte en ligne pour les soutenir

Pour les aider à financer le reste du chantier, le couple a ouvert une cagnotte en ligne . Ils espèrent récolter 50 000 euros. Pour l'heure seulement 705 euros ont été récoltés. Ils prévoient des petits gestes pour remercier les donateurs comme noter leur nom sur un parpaing de la maison ou les inviter à un grand barbecue cet été.

En parallèle Marion et Mathieu se rapprochent d'autres personnes qui subissent les conséquences de la liquidation judiciaire du maître d'œuvre. Les discussions entre eux débutent à peine mais des poursuites judiciaires sont envisagées. En attendant, le couple a ouvert une page Instagram et Tiktok, "Ca parpaing mal", pour suivre l'actualité du chantier et conseiller les particuliers en train de faire construite leur habitation.

Une cagnotte est en ligne pour aider le couple à financer les travaux de la maison. - Mathieu Gasq et Marion Hetroy