Il y a 160 ans, la Vierge Marie apparaissait pour la 1ère fois à Bernadette Soubirous, à Lourdes. L’histoire de Sainte Bernadette fait aujourd'hui l'objet d'une comédie musicale, présentée lundi au palais des congrès de Lourdes. Le spectacle, appelé "Bernadette de Lourdes", est monté par les réalisateurs des comédies musicales "Les Trois Mousquetaires" et "Robin des Bois".

L'équipe a recruté Eyma, une jeune fille de 14 ans révélée par l'émission The Voice Kids en 2015, pour jouer le rôle de Bernadette.

Chansons écrites par Grégoire

Les chansons sont écrites par le chanteur Grégoire, très inspiré par l'histoire de Bernadette : "Elle avait 14 ans, elle n'avait rien demandé, puis elle était effrontée. Qu'on y croit ou pas, on en est aujourd'hui avec une basilique, trois millions de visiteurs par an. Elle a engendré tout ça sans le préméditer, bêtement et simplement. Ça s'est joué à rien, c'est vraiment un film à l'américaine. L'histoire est assez dingue, elle a tenu tête à tout l'establishment en disant : « moi je n'ai rien à vous prouver, je vous raconte ce que je vois »".

Le chanteur Grégoire Copier

Ramener du dynamisme à Lourdes

Les Lourdais présents pour la représentation étaient unanimes. Pour eux, ce spectacle va permettre de rajeunir l'image de la ville, de faire connaître l'histoire de Bernadette et de ramener un certain dynamisme économique.

La première de "Bernadette de Lourdes" est prévue pour le printemps 2019.

Ce week-end, le sanctuaire de Lourdes célébrait les 160 ans de l'apparition de la Vierge. Et l'Eglise a reconnu un 70e miracle, celui de la guérison d'une religieuse franciscaine de 79 ans, Bernadette Moriau.