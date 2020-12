A Louverné, sur l'axe Mayenne-Laval : un automobiliste en état de crise percute plusieurs voitures

Une crise nerveuse est à l'origine d'un carambolage, sur la quatre voix, entre Mayenne et Laval, mardi après-midi, à hauteur de Louverné. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et en a percuté six autres. Heureusement, plus de peur que de mal. Deux personnes ont quand même été légèrement blessées. Mais cela aurait pu être bien pire.

Le conducteur, maîtrisé par les gendarmes

L'homme, qui suit un traitement psychiatrique a dû être maîtrisé par les gendarmes. Il était en état de crise. Il a été transporté à l'hôpital. La circulation a été perturbée, le temps de l'intervention des secours.