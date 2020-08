Au laboratoire Ceva de Louverné, un salarié "de toute confiance" soupçonné d'avoir détourné de l'argent du CSE

Il est soupçonné d'avoir détourné de l'argent des comptes du Conseil Social et Economique de son entreprise. C'est un salarié de Ceva, le laboratoire vétérinaire qui fabrique des médicaments pour les animaux domestiques à Louverné près de Laval. Le Parquet de Laval est en charge de l'enquête.

Un salarié du groupe Ceva à Louverné, près de Laval est soupçonné d'avoir détourné de l'argent des comptes du CSE, le Conseil Social et Economique de l'entreprise. Cette information a été révélée ce 19 août par nos confrères de Ouest-France. Ce laboratoire vétérinaire qui fabrique des médicaments pour les animaux domestiques compte 230 salariés. Le dossier est entre les mains du Parquet de Laval.

Que sait-on de cette affaire ?

C'est au moment de faire les comptes, juste avant les congés d'été que des membres du CSE de Ceva se rendent compte qu'il manque de l'argent. Impossible de savoir combien précisément. Les représentants du personnel qui font partie de ce CSE n'ont pas répondu à nos sollicitations.

La direction de l'entreprise, elle ne donne pas plus de précisions sur le montant. Le directeur du Campus Ceva Laval explique : "Il s'agit d'un vol présumé au détriment du CSE et cela ne concerne pas directement l'entreprise et n'impactera pas ses projets".

En tout cas, le CSE a porté plainte au début de l'été. Concrètement, les comptes devraient donc être épluchés et on pourrait en savoir plus dans les semaines à venir sur les sommes détournées.

Qui est la personne soupçonnée d'avoir détourné cet argent ?

Quant à la personne soupçonnée d'avoir détourné cet argent, il s'agit d'une "personne historique, quelqu'un de toute confiance qu'on ne pouvait pas soupçonner", rapporte encore le directeur du Campus Céva Laval. Un salarié qui, pour l'heure, est toujours dans l'entreprise.