À Louvie-Juzon dans le Béarn, le weekend a été bien agité à cause d'une fête sauvage

La commune de Louvie-Juzon, dans la vallée d'Ossau, se remet doucement de son premier weekend de juin. Il a été troublé par une fête sauvage organisée sur les hauteurs du petit hameau de Pédéhourat. Une soixantaine de personnes se sont donné rendez-vous samedi 5 juin au soir pour danser sur de la musique à plein volume.

Un weekend bien agité

Alertés par le passage des voitures sur le petit chemin menant au lieu de la fête, des habitants du hameau ont prévenu les gendarmes, qui sont arrivés sur les lieux le lendemain, dimanche matin. Ils ont demandé aux fêtards d'éteindre la musique et de quitter les lieux, et ont dressé 120 verbalisations.

De quoi agiter le weekend des habitants du hameau. "Il y a eu beaucoup de circulation" raconte Stéphane Buffaud, le gérant de l'Orée du Bois, un petit restaurant au cœur du hameau. "Des fourgons, des voitures pas du coin, et de la musique dont on entendait les basses, et le boum boum". Pour René Lacaze, qui habite un peu plus haut sur le chemin, c'est surtout l'intervention des gendarmes qui l'a impressionné : "Il y avait dix à treize gendarmes en tenue, j'étais surpris de voir un tel bataillon".

Le hameau n'en est pas à sa première fête sauvage

Un bataillon disproportionné ont estimé les participants à la fête. "C'était vraiment un petit événement, juste un petit anniversaire" se défend Lucie, 22 ans, venue exprès de Montpellier pour cette soirée. Enzo, l'un de ses amis, confirme : "On était soixante copains, et on s'est rassemblés dans la forêt pour n'embêter personne dans les appartements, ou en centre-ville".

Les lieux de la fête sauvage, où il ne reste que des traces de pneus, un feu de bois éteint et de l'herbe tassée © Radio France - Flore Catala

Ce qui agace les habitants, c'est surtout la répétition du phénomène, le deuxième en moins d'un mois. "C'est déjà arrivé, et je ne serai pas étonné que dans deux ou trois mois, il y ait une nouvelle fête dans le coin" avoue René Lacaze, agacé de trouver des fêtards et du bruit, là où il vient normalement chercher du calme et du repos.

Les gendarmes indiquent également que la zone où la fête s'est déroulée est protégée, car classée Natura 2000. Le parquet de Pau a ouvert une enquête pour remonter jusqu'aux organisateurs.