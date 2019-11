A Lutterbach près de Mulhouse, un motard se tue en voulant échapper à un contrôle de gendarmerie

Les Gendarmes et Sapeurs Pompiers sur l'accident mortel Rue de Morschwiller à Lutterbach.

Mulhouse, France

A Lutterbach près de Mulhouse (Haut-Rhin) , un motard a trouvé la mort vendredi après-midi en voulant échapper à un contrôle des forces de l’ordre.

L’accident s’est produit peu après 17h rue de Morschwiller. Les gendarmes intervenaient en soutien à une équipe de contrôleurs de la Solea, la compagnie des transports en commun de Mulhouse. Les agents de la Soléa voulaient arrêter un resquilleur près d'un arrêt de tram.

Le pilote de la moto a trouvé la mort après avoir percuté un trottoir et fini sa course contre un poteau, alors qu’il voulait éviter un contrôle de gendarmerie.

Malgré les premiers gestes de secours prodigués par les militaires et l'arrivée des pompiers et du Smur, il n'a pas pu être ranimé. La victime n'avait aucun papier d'identité sur lui et sa moto n'avait pas de plaque d'immatriculation.

Les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie avaient croisé le motocycliste après avoir épaulé dans ce quartier de Lutterbach, les contrôleurs du tramway, aux prises avec un voyageur sans billet.

Le parquet a été saisi et l'enquête confiée la brigade de recherche de la gendarmerie de Soultz.