À Mainsat, le château de Chaumont - refuge de jeunes juifs pendant la guerre - est à vendre

C'est un pan de l'histoire de l'Est de la Creuse. Le Château de Chaumont - ou ce qu'il en reste - est à vendre sur leboncoin.fr

Nous vous avons déjà raconté la riche histoire du Château de Chaumont. L'épisode le plus connu étant la venue de dizaines de jeunes juifs pendant la 2nde Guerre mondiale, pour fuir le régime de Vichy et les nazis. Ce Château est à vendre aujourd'hui sur leboncoin.fr. Le propriétaire du domaine n'a pas les moyens de le restaurer. Il le vend, et souhaite que la personne qui le rachète rénove les vieilles ruines.

© Radio France - Benjamin Billot

Le Château a brûlé en 1986 et il n'a ni toit, ni plancher, il ne reste plus que les murs. Mais le propriétaire assure qu'il a déjà plusieurs offres. Son seul souhait est que l'acheteur restaure le bâtiment. Il ne s'agît pas de simplement acheter pour récupérer les pierres de tailles et les balcons en fer forgé.