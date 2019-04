A Malesherbes, un homme victime d'un guet-apens via un site de rencontres

Le piège a été tendu via un site de rencontres (photo d'illustration)

Malesherbes, France

Le site internet, Coco.fr, a déjà fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de ce genre. C'est sur ce site que l'homme remarque une annonce aguichante, qu'il croit formulée par une jeune femme. Elle lui donne rendez-vous à Malesherbes, la semaine dernière. Il s'y rend.

Huit jours d'ITT pour la victime

La jeune femme est en fait une adolescente de 14 ans, qui avec trois autres individus, lui a tendu un guet-apens. L'homme se retrouve très vite piégé, il est frappé, on lui dérobe sa voiture et son téléphone portable. Et ses agresseurs lui réclament ensuite 7000 euros pour lui rendre ses biens. L'homme s'est vu prescrire un arrêt de travail de 8 jours, ce qui témoigne de la violence des coups.

Jugement ce mercredi en comparution immédiate

Les trois malfaiteurs, âgés de 18 à 21 ans, ont fini par être interpellés et devraient être jugés ce mercredi à Orléans devant le tribunal correctionnel, en comparution immédiate L'adolescente, elle, devrait être convoquée prochainement par le juge des enfants.