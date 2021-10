À Marciac, les habitants entourent la sœur de Samuel Paty

Samedi 16 octobre, les habitants de Marciac, dans le Gers, vont commémorer la mémoire de Samuel Paty. Ils côtoient depuis un an la sœur de l'enseignant assassiné. Gaëlle Paty y a ouvert avec son mari une librairie quelques temps avant le drame et s'exprime pour la première fois.

Cela fera un an, samedi, que le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty a été assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet dans sa classe de Conflans-Sainte-Honorine. Et dans le Gers, à Marciac, il y aura de nombreuses bougies aux fenêtres qui brûleront en sa mémoire.

La sœur du professeur, Gaëlle Paty, s'est exprimée pour la première fois, au journal La Croix depuis ce village gersois où elle s'est installée avec son mari et leurs trois enfants quelques mois seulement avant le drame. Elle y a ouvert une librairie, "La Chouette qui lit" au plus près de la place centrale de Marciac. Un lieu devenu très dynamique puisqu'elle y invite régulièrement des écrivains et sert le café et le thé.

Ce mardi, la librairie est fermée pour cause de travaux mais Gaëlle Paty sort gentiment nous expliquer pourquoi elle ne témoignera pas d'avantage : elle a tout dit à nos confrères de La Croix et préfère en rester là.

Des habitants toujours très émus et solidaires

Une discrétion qui a été longtemps respectée par les 1.200 Marcillacois. "Tout le monde sait mais personne n'en parle, c'est si douloureux ce qui leur est arrivé", raconte Paulette, une bonne amie de Gaëlle. "Là elle avait mis sur Facebook de penser à son frère donc le 16 octobre, on demande à tous les gens de mettre des bougies aux fenêtres pour penser à cette horreur qui est arrivée à son frère".

J'ai déjà acheté des grandes bougies comme toutes mes voisines. On aura une pensée bien sûr discrète. Je pense que tout Marciac aura des bougis aux fenêtres - Paulette, une amie de Gaëlle Paty

Tous les habitants rencontrés partagent la douleur de la famille, très appréciée à Marciac d'autant que leur installation dynamise le centre-ville. "Je pense qu'ici elle se reconstruit parce qu'elle sent beaucoup d'amitié autour d'elle, elle sait qu'on sait et ça lui suffit de savoir qu'on la porte tous dans nos cœurs", continue Paulette.

"Je pense qu'il faut l'honorer, tout comme on honore nos morts de la guerre". Comme Dany, Morgane pensera samedi à l'enseignant et à sa famille. "Sa sœur a fait un hommage pour lui à la librairie et je trouve ça bien de le faire vivre encore à Marciac pour lui et pour elle".

Un livre écrit par Samuel Paty en vitrine

La disparition du professeur est aussi rappelée en vitrine de la librairie : avec sa couverture noire, le mémoire de recherche de Samuel Paty trône en vitrine. Il vient tout juste d'être édité.

Le mémoire de recherche écrit par Samuel Paty quand il était étudiant vient d'être édité. Il s'intitule "Le noir - société et symbolique". © Radio France - Marion BOTHOREL

Et c'est pour se le procurer que Mickael a fait deux heures de route. "J'ai pu me procurer deux exemplaires. J'ai entendu que la sœur tenait la librairie ici à Marciac et que cette œuvre sortait", témoigne Mickaël. "C'est pour moi un signe de soutien, on n'oublie pas, un an c'est court."

Le livre sera officiellement présenté à Marciac le 6 novembre prochain, en présence de la famille. La famille de Samuel Paty pourrait être reçue à l'Elysée, samedi, et des hommages lui seront rendus toute la journée.