Marignane, France

Ce jeudi soir, vers 20 heures, un policier en faction près de la synagogue de Marignane a entendu des tirs. Pensant qu'on lui tirait dessus, il a donné l'alerte. En arrivant sur place, les policiers sont tombés sur un jeune de 16 ans qui s'entraînait à tirer avec sa carabine à plomb sur un panneau de signalisation. Le problème c'est que ce panneau se situe sur le mur d'une synagogue mais rien n'indique que le bâtiment comprend une synagogue et personne n'était présent dans le lieu de culte. Et surtout l'adolescent n'a pas vu le policier en faction à côté. Le garçon a tiré six fois sur le panneau de signalisation et affirme s'entraîner régulièrement dessus. Le jeune de 16 ans a été interpellé.