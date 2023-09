A Marigny, deux éleveurs cherchent des solutions après la perte de 7.000 m³ de fourrage dans un incendie

Dans la nuit, Magalie Gravier, co-gérante d'une chèvrerie située à Marigny, a été réveillée en sursaut : "Un bruit d'explosion nous a réveillé à minuit quinze à peu près. Quand on est sortis, tout le bâtiment fourrage était en feu, mais c'était un brasier total, sans pouvoir y approcher." En plus des engins agricole, Magalie et son associé ont perdu près de 7.000 m³ de fourrage : "Le meilleur fourrage, une bonne luzerne, du foin de méteil, toute la paille. Cette année, on avait réussi à avoir des stocks. Ça faisait plusieurs années que le mauvais temps ne permettait pas d'avoir des quantités suffisantes en paille. Là, on voyait venir les choses pour un an et demi facile. Voilà, on n'a plus rien." Au total 32 soldats du feu ont été mobilisés sur ce sinistre. Leur action a permis de sauver les 400 chèvres.

Solidarité dans le milieu agricole

Plusieurs de leurs confrères ont déjà proposé du prêt de matériel et du fourrage pour les chèvres. La solidarité a déjà commencé comme l'explique, émue, la co-gérante de la chèvrerie : "Je savais qu'il existait (ndlr l'élan de solidarité dans le monde agricole), mais oui, on reste surpris. Et puis ça réconforte. Les gens se sont proposés. Il y a une solidarité dans le milieu agricole qui s'est mise en place et on nous a déjà proposé de la paille. Il y a même un voisin qui m'a dit qu'il pouvait mettre à disposition son télescopique dont il ne se sert pas tous les jours. Par contre, on nous a aussi proposé du foin, mais souvent du foin de pré. Pour des chèvres laitières, ce n'est pas forcément le meilleur pour faire du lait, mais là de toute façon, on prendra le foin qu'on arrivera à trouver pour elles, pour pallier un an de nourriture avant les prochaines récoltes."

Elle et son associé ont lancé un appel. Ils cherchent en priorité du foin de luzerne, et aussi de la Paille.