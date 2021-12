Ce samedi, en fin de matinée, une quarantaine de militants d'Attac ont investi un Mac Do et une station Total boulevard Sakakini à Marseille.

À Marseille, Attac s'en prend à Total et à Mac Donald's accusés d'évasion fiscale

A moins de cinq mois de l'élection présidentielle, il s'agissait de dénoncer "le pognon de dingue" qui échappe aux ressources de l'Etat. Une quarantaine de militants d'Attac ont déployé des rubalises imitant une scène de crime pour dénoncer l'évasion fiscale. Boulevard Sakakini, au même endroit, se trouvent un restaurant Mac Donald's et une station service Total. Les militants n'ont pas entravé l'activité des deux sites.

Action chez Total - maxppp

Ils ont toutefois "prélevé" deux sièges enfants de Mac Do et deux oriflammes de la station Total, qu'ils sont allés remettre un peu plus tard, un peu avant midi, devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. "Puisque l'Etat ne va pas chercher l'argent où il est, c'est nous qui le faisons. Très symboliquement."

Prise symbolique - ATTAC

"Le gouvernement fait payer la crise aux plus précaires"

Raphaël Pradeau, porte-parole national d'ATTAC était à Marseille alors que d'autres actions étaient menées en France également en direction de BNP Paribas et Amazon. "Très clairement le gouvernement a choisi de faire payer la crise aux plus précaires avec la réforme de l'assurance chômage. En même temps, pour reprendre le terme macronien, il ne fait rien ou pas grand chose contre l'évasion fiscale pratiquée systématiquement par les multinationales. C'est insupportable".

Selon ATTAC, l'évasion fiscale représente pour les recettes publiques de 80 à 100 milliards d'euros chaque année.