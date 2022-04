A Marseille des amendes pour des habitants qui se garent devant chez eux sur les trottoirs

"Regardez un peu ! J'ai bientôt 80 ans et je suis obligée de descendre sur la route pour marcher. C'est dangereux. Deux voitures ne peuvent même pas se croiser dans cette rue". Eliane revient de la Poste à quelques dizaines de mètres de chez elle, et elle ne décolère pas devant toutes ces voitures qui se garent à cheval sur les deux trottoirs. "Quand je sors de chez moi en voiture, je n'ai aucune visibilité. La dernière fois j'ai failli être percutée de plein fouet par une voiture qui arrivait trop vite et qui ne m'avait pas vue."

Eliane n'est pas la seule à se plaindre. "Il y a des mamans avec des poussettes qui amènent les enfants à l'école deux rue plus loin, et il y a des enfants, des personnes âgées, un jour il y aura un accident" peste Grégoire, lui aussi habitant du quartier.

Un accident, Marion en a eu un avec sa voiture il y a une semaine : "j'ai voulu rentrer dans la rue, mais il a fallu que je laisse passer une voiture puisqu'on ne peut pas se croiser. La voiture derrière mois m'est rentrée dedans".

Une situation anarchique que la police municipale a manifestement décidé de régler. Depuis quelques temps les automobilistes garés sur ces trottoirs reçoivent des PV pour stationnement gênant. Montant de la douloureuse : 135 euros.

Riverains et commerçants demandent un stationnement alternatif

Le problème c'est que de nombreux habitants, faute de garage, ont pris depuis longtemps l'habitude de se garer à cheval sur les trottoirs, devant chez eux : "On le sait que c'est interdit, mais franchement c'est brutal" témoignage Eve, qui habite le boulevard. "Quand on est piéton, on passe sur la rue c'est vrai, mais ce n'est pas très passant ici, on n'est pas sur la cannebière !" continue Marion.

Pour les commerçants du coin, la coupe est pleine : "Si ca continue nous n'aurons plus de clients. C'est scandaleux, 135 euros d'amende pour des gens qui s'arrêtent 10 minutes à la Poste, ca fait cher le timbre ! Et pareil pour ceux qui viennent chez nous, ça fait cher le brushing" pestent Chantal et Patrick , les coiffeurs du quartier.

Riverains et commerçants sont conscients qu'il faut trouver une solution pour tout le monde. Certains proposent un stationnement alternatif, autorisé sur un seul coté de la rue à la chaque fois. En attendant beaucoup ont contesté leur contravention, sans grand espoir d'être entendu.